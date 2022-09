Em município do interior do Acre, 17 reeducandos estão foragidos de presídio

Pelo menos 17 reeducandos oriundos de Sena Madureira e Manoel Urbano são considerados foragidos do sistema de monitoramento. Após serem agraciados com o regime semiaberto, romperam as tornozeleiras eletrônicas e são procurados pela Polícia Penal.

De acordo com levantamento feito pela unidade prisional Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, há atualmente 172 reeducandos fora das celas do município e 50 em Manoel Urbano, perfazendo um total de 222 entre as duas cidades.

Ao sair do presídio, mediante decisão judicial, eles passam a usar a tornozeleira eletrônica. Esse equipamento é conectado a uma central que fica no presídio. Dessa forma, os policiais penais conseguem acompanhar o passo a passo de cada um. O problema é que muitos danificam as tornozeleiras e se evadem do monitoramento.

Ao longo deste ano, várias operações já foram realizadas pela Polícia Penal em parceria com a Polícia Militar e Polícia Civil. Com isso, inúmeros monitorados foram recapturados e, por infringir as regras, voltaram para o regime fechado.

A polícia tem em seus arquivos a identificação completa dos 17 que estão foragidos. Eles podem ser presos a qualquer momento.