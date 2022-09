Em nota, coligação de Gladson, Mailza e Ney lamenta morte de jovem em carreata

Após a morte da jovem Kevysla Jacob, de 23 anos, após cair de uma caminhonete e quebrar o pescoço durante uma carreata dos candidatos a governador Gladson Cameli e senador Ney Amorim, e da candidata a vice Mailza Gomes, na Estrada Alberto Torres, em Rio Branco, no final da tarde desta sexta-feira (30), a Coligação Avançar para Fazer Mais emitiu uma nota onde lamenta a fatalidade e pretsa solidariedade aos familiares e amigos da vítima.

Saiba mais: Urgente: Gladson suspende carreata após morte de mulher que caiu de caminhonete

Confira a nota:

NOTA DE SOLIDARIEDADE

Diante do lamentável acontecimento envolvendo a jovem Kevysla Costa Fernandes, a Coligação Avançar para Fazer Mais vem a público expressar sua consternação com o ocorrido e solidariedade com toda a família e amigos.

Kevysla era atuante na organização da campanha e sua ausência é sentida por todos nós. Em respeito ao luto, todas as atividades de campanha foram suspensas e foram tomadas as medidas necessárias para oferecer suporte para a família.

Coligação Avançar Para Fazer Mais