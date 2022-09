Em Rio Branco, dr. Fábio Rueda marca presença em bandeiraço no bairro São Francisco

O candidato a deputado federal, Dr. Fábio Rueda (UB), participou, nesta sexta-feira (2), de bandeiraço na estrada do São Francisco. Com a parceria do candidato a deputado estadual Yargo Rodrigues (PL) o evento reuniu a militância e eleitores de ambos.

Rueda foi recebido com festa por seus apoiadores e eleitores, ele agradeceu o carinho e reafirmou seu compromisso com o Acre. “Eu fico muito feliz pelo carinho e a confiança que o povo acreano tem em mim, quero reafirmar meu compromisso em cuidar de cada acreano como deputado federal”.