Em Sena, filha faz despedida emocionante para o pai que morreu em Santa Catarina

A morte do ex-funcionário da Eletroacre de Sena Madureira, Antônio Dias, ocorrida no último sábado (10), ainda vem causando muita comoção entre seus familiares e amigos. Tido como uma pessoa extremamente receptiva e dedicado à família, ele era bastante querido.

Em sua página no facebook, Alcenira Dias, sua filha, postou uma mensagem emocionante: “Te amo mais que tudo nessa vida. Você é o meu verdadeiro amor”, diz um trecho.

Antônio Dias tinha 75 anos de idade e faleceu em Santa Catarina.

Seu Antônio Dias era bastante conhecido em Sena Madureira, principalmente por trabalhado durante vários anos na Eletroacre do município.

Confira a postagem de sua filha:

“Hoje me faltam palavras lindas para descrever as qualidades do meu pai Antônio, amado por todos que o conhecia, um pai maravilhoso, um marido fiel e muito companheiro pra minha mãe, avô super carinhoso, tio, genro, sogro, primo, irmão, e cunhado amado por todos. Meu pai foi um servo de Deus, se dedicou somente a Deus e a sua família nesse mundo, fazia a oração de Daniel fielmente todos os dias, prezava pela união e o amor na família! Hoje agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade de viver com ele os seus últimos dias aqui na terra e me permitiu passar o dia dos pais com ele. Ahhh, obrigado por

isso Senhor! São inúmeras as qualidades dele: Amoroso, servo, fiel, companheiro, pregador da palavra de Deus, amava ajudar as pessoas, coração puro e não via maldade nas pessoas! Sei que ele não merecia sofrer nada nesse mundo, assim acredito que por esse motivo Deus o levou tão precocemente. Eu pedia tanto a Deus que ele vivesse comigo no mínimo até 100 anos! Mas que seja feita a vontade de Deus! Sei que hoje ele está sem dor e feliz junto com Deus e de lá irá interceder por nós aqui. Obrigada por todo ensinamento, proteção e orações que fizeste por mim! Saiba, paizinho, que te amo mais que tudo nesse vida. Você é o meu verdadeiro amor”.