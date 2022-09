Em Sena Madureira, treinamento dos mesários inicia na próxima semana

O Fórum Eleitoral da 3ª zona, com sede em Sena Madureira, já tem a data marcada para o treinamento dos mesários que irão trabalhar no dia 2 de outubro, dia da votação do 1º turno. O treinamento se dará na Escola Municipal Messias Rodrigues, tendo início no dia 12 e término no dia 14.

A capacitação engloba a parte teórica bem como discorre sobre a função de cada um, de como receber o eleitor e como deve ser a conferência dos documentos. Há também aula prática diretamente nas urnas. Os mesários ainda aprendem de que forma devem agir em caso de não funcionamento da urna eletrônica ou do reconhecimento biométrico.

Uma das questões a ser explorada também diz respeito ao celular, visto que, o eleitor não poderá se dirigir à cabine de votação portando o aparelho.

De acordo com levantamento, somente em Sena Madureira deverão trabalhar no dia da votação 540 mesários. Eles deverão estar nas seções eleitorais às 5 horas da manhã já que a votação começa 6 horas.