Em Sena, polícia prende sete pessoas por tentativa de homicídio e invasão em delegacia

Nesta quinta-feira (22), a Polícia Civil deflagrou operação e cumpriu 7 mandados de prisão em Sena Madureira. M. S. da S. (23 anos), L. da S. N. (23 anos), F.V.R. da R. (23 anos), V.R. de L. (21 anos) e F. da S. R. (20 anos) estão sob investigação por tentativa de homicídio qualificado.

As vítimas são moradores do município de Manoel Urbano e sofreram a tentativa de homicídio, quando divulgado uma suposta “invasão” na Delegacia de Polícia do município.

Segundo informações, uma das vítimas, ferida por disparos de arma de fogo, buscaram abrigo na unidade policial e assim, foi noticiado que os acusados “invadiram” a Delegacia em busca de tirar a vida das vítimas.

Os responsáveis pelas ações foram identificados e as medidas judiciais foram tomadas, sendo cumpridas as prisões nesta quinta-feira (22).

No decorrer das investigações os acusados foram presos por outros crimes e formalizado o respectivo Auto de Prisão em Flagrante e já cumpriam pena na Penitenciária Evaristo de Moraes e, a partir de agora, também devem responder por tentativa de homicídio qualificado.

R.F. da S. (18 anos) e A. da S. A. (27) foram presos no Bairro São Francisco, em Manoel Urbano, no último dia 21 e devem responder igualmente pelos crimes.