Em Tarauacá, candidato a senador Dr. Jenilson Leite é recebido com carreata e inaugura comitê

Com muita alegria em grande festa, o candidato ao Senado Dr. Jenilson Leite (PSB), foi recepcionado nesta segunda-feira (5) pelos militantes e apoiadores em Tarauacá, município onde nasceu.

Dr. Jenilson chegou acompanhado pelos candidatos a deputados federais Rosinéia Frota, também natural de Tarauacá, e Dr. Thor Dantas.

A recepção foi seguida por uma carreata pelas principais ruas do município.

O dia seguiu com encontro com os coordenadores de campanha, visitas à apoiadores, reuniões com lideranças e encerrou com uma grande festa na inauguração do comitê central de campanha do candidato ao Senado Dr. Jenilson.

“E mais uma vez firmamos nosso compromisso com o povo tarauacaense. Aqui temos histórias, lutas, conquistas e sonhos. E quero dar continuidade ao nosso trabalho lá no Senado Federal”, agradeceu Dr. Jenilson.