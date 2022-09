Em um mês, Acre teve redução de mais de 80% no número de novos casos de Covid

O mês de setembro apresentou um redução significativa no número de casos de contaminação por Covid-19 no Acre. O número caiu de 4.128 em agosto para apenas 594 em setembro, de acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

O número de mortes contabilizadas também caiu, de 9 para apenas duas. Até o momento, o número de vítimas fatais da pandemia no Estado já chega a 2.029.

A redução no índice de casos foi de 85%, e de mortes foi de 77%.

O total de infectados notificados é de 149.723 – o que equivale a mais de 10% da população do Acre.

De acordo com o boletim desta sexta-feira (30), foram mais de 14 mil pessoas curadas neste mês de setembro.