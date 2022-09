Em vídeo, candidata Lanna Vaz nega envolvimento em operação da PF: “Sei da minha honra”

A deputada federal Lanna Vaz (PSDB) lançou um vídeo negando participação em crime eleitoral. A atitude da candidata foi motivada após veiculação na imprensa sobre o suposto envolvimento dela na operação deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira (28) contra crimes eleitorais no estado do Acre.

No vídeo ela diz que “estão compartilhando matérias enganosas ao meu respeito e não acharam nenhuma quantia em dinheiro na minha casa e nem vão encontrar, porque eu não compactuo com as velhas práticas da política”, comenta.

Ela disse que a situação não impõe o recuo, mas que deverá continuar firme no propósito de se eleger. “Sou mãe, sou mulher e sei da minha honra. O trabalho precisa continuar, com a mesma força, com a mesma determinação e com a mesma coragem. Sou ficha limpa, preciso do seu apoio, me dê essa oportunidade”, disse.

As operações da Polícia Federal, que ocorreram em conjunto com o Ministério Público Eleitoral, receberam o nome de “Comitê Violeta” e “Algibeira”. Em nota, o PSDB afirmou que “respeita e confia na justiça e nos órgãos de investigação, que cumprem sua função de apurar quaisquer denúncias nesse período eleitoral, garantindo a transparência e lisura do processo.”