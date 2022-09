Emendas para construção de creches nos municípios está nas principais propostas de Roberto Duarte

A falta de vagas em creches tem sido uma realidade enfrentada por muitas mães que precisam sair de casa para trabalhar no Brasil inteiro. No Acre, a situação não poderia ser diferente, por isso o deputado estadual Roberto Duarte (Republicanos), candidato à Câmara Federal, colocou nas suas principais propostas de campanha garantir recursos para construção de creches em Rio Branco, Cruzeiro do Sul e outros municípios.

Durante suas andanças pelo Juruá na última semana, o candidato apresentou à população de Cruzeiro do Sul sua cartilha com suas principais lutas e propostas para construir um Acre melhor, sendo uma delas a construção de mais creches para acolher as crianças na rede pública de ensino.

Mais do que uma simples vaga em uma instituição de ensino para deixar os filhos, as creches representam parte do processo de emancipação e libertação das mulheres acreanas. A falta de creche no Acre é um dos problemas mais sentidos pela classe trabalhadora, em particular pela mulher, sobre quem recai a responsabilidade do cuidado com os filhos.

De acordo com Roberto Duarte, a proposta foi pensada, após ouvir dos pais e principalmente das mães, que a falta de creches e vagas de educação infantil são um dos motivos para as mulheres deixarem os seus empregos, para poder cuidar dos seus filhos.

“A nossa proposta é garantir investimentos para as creches públicas. Vamos lutar por mais creches em período integral e de qualidade. Assim, cuidando de nossas crianças, os pais poderão ir para seus trabalhos com a certeza de que os seus filhos estão sendo bem cuidados”, destacou Roberto Duarte.