Emissora da Globo no Acre vai acionar CNJ após desembargadora suspender debate: “Abuso de autoridade”

Após encerrado o debate na Rede Amazônica por decisão judicial assinada pela desembargadora Denise Bonfim – que acatou o pedido do candidato David Hall para participar da programação com os demais postulantes ao cargo de Governador do Acre -, a emissora se manifestou por meio de nota.

O debate foi encerrado antes da conclusão do segundo bloco, quando os candidatos faziam perguntas entre si.

Tudo começou quando David Hall teve assegurado o direito de participar do evento a partir de decisão da desembargadora Denise Bonfim, do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), ao acolher ação de mandado de segurança impetrado pelo candidato.

A emissora havia decidido que ele não participaria do debate porque seu partido não dispõe de representantes na Câmara Federal, como estabelece a lei. Na decisão, a desembargadora disse que o candidato deveria sim participar dos debates junto com os demais sob pena de a emissora arcar com o pagamento de multa de R$ 100 mil.

A Rede Amazônica informa que irá acionar o CNJ contra a decisão da magistrada, considerando sua atitude “abuso de autoridade”.

“Por ordem da desembargadora Denise Castelo Bonfim, que determinou a participação do candidato David Soares Hall, do partido Agir, sem representação no Congresso Nacional, encerraremos o debate. A emissora informa que irá impetrar todos os recursos judiciais cabíveis e representação no CNJ [Conselho Nacional de Justiça] pelo evidente abuso de autoridade ocorrida hoje no Acre, que impediu que o debate com os candidatos com representatividade no Congresso Nacional pudessem debater e apresentar suas propostas aos eleitores”, diz um trecho.