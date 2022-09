Emocionado, acreano Matheus Lira canta com Gusttavo Lima: “Como sempre sonhei”; vídeo

Um dos sonhos do cantor acreano Matheus Lira, era conhecer o seu ídolo, o astro sertanejo Gusttavo Lima. O que era um desejo sem data para acontecer, acabou se tornando realidade nesta sexta-feira (9), quando os dois se encontraram e cantaram juntos no show do ‘Embaixador’ em João Pessoa.

Nas redes sociais, o senamadureirense não escondeu a emoção e relata ainda está em êxtase com o momento: “Vou tentar dormir, mesmo sabendo que eu talvez nem durma. Mas é isso, realizei um dos maiores sonhos da minha vida, cantar com @gusttavolima a música Inventor dos Amores, como sempre sonhei, é isso, a gente sonha Deus realiza ❤️🙏🏽… Desculpem a voz meio trêmula, é que eu não esperava de jeito nenhum” , comentou.

