Empresários acreanos participam de feira internacional de alimentos em Lima, no Peru

A Feira Expoalimentaria 2022, que foi aberta nesta quarta-feira (21) e se estende até sexta-feira (23), em Lima, no Peru, conta com a participação de empresários acreanos e do governo brasileiro.

O Brasil está representado no evento pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), por meio das Secretarias de Comércio e Relações Internacionais (SCRI/ Mapa) e de Agricultura Familiar e Cooperativismo (SAF/ Mapa), em parceria com o Ministério das Relações Exteriores (MRE) e com o apoio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).

O Acre está presente no evento e entre os empresários estão o presidente do Sinicarnes e dirigente do Frigo Nosso, Neném Junqueira e o diretor da empresa Dom Porquito, Paulo Santoyo, que trabalha coma exportação e carne suína, inclusive para o peru. A Coperacre, que abastece o mercado local com produtos orgânicos extraídos da floresta, como palmito e castanha, também participa do evento.

A Expoalimentaria é uma feira de negócios multisetorial, a qual inclui os setores de alimentos e bebidas, serviços, máquinas, equipamentos e embalagens, que vem se consolidando como uma das mais importantes da América do Sul.

Neném Junqueira disse que o evento é uma oportunidade para amplos contatos comerciais, negócios e abertura de mercados às empresas brasileiras, aumentando o fluxo de comércio entre o Brasil e o mercado da América Latina.

“A participação em feiras internacionais é uma das estratégias de comercialização que visa a abertura de novos mercados para as empresas brasileiras, oferecendo oportunidades de negócios para a exportação de produtos nacionais, além de fornecer conhecimento de novas tecnologias aos produtores. É uma grande vitrine para a produção brasileira na América do Sul”, avalia o secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Mapa, Márcio Cândido, presente no evento.

A delegação brasileira participou do Seminário “Potencial do Comércio Bilateral de Alimentos entre Brasil e Peru” com a presença de expositores brasileiros na Embaixada do Brasil, em Lima.

As empresas, cooperativas e agroindústrias brasileiras que integram ao Pavilhão Brasil na Expoalimentaria 2022 contam com uma estrutura completa para preparação e exposição de produtos, bem como para reunião com os potenciais compradores e apoio técnico de servidores do Mapa.

Desde 2015, a feira tornou-se ponto de encontro internacional de empresas exportadoras e canal especializado no mercado nacional e internacional de alimentos e bebidas na América Latina. Neste ano, participam mais de 650 expositores, sendo 13 estandes brasileiros.

Em 2019, a feira recebeu 560 expositores oriundos de 26 países. O evento promoveu cerca de 1.500 produtos e registrou negócios da ordem de U$ 850 milhões. Cerca de 50 mil visitantes estiveram presentes e a expectativa é que agora o número aumente.

“O Acre quer aumentar o canal de negociação com empresas peruanas para aumentar a exportação de seus produtos, principalmente no negócio de carnes”, afirmou Junqueira. “Temos condições de concorrer com as demais empresas nacionais porque o Acre é o Estado brasileiro mais próximo do Peru, onde há um mercado consumidor de pelo menos 20 milhões de pessoas interessadas no que produzimos”, acrescentou.