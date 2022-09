Encerrado o protesto que fechou parte da Via Chico Mendes nesta sexta-feira

O protesto de moradores do Ramal Bom Jesus, na Vila Acre, que interditaram parte da Via Chico Mendes, no Segundo Distrito da Capital, na manhã desta sexta-feira (9), foi encerrado agora há pouco. O secretário municipal de Agricultura, Eracildes Caetano, esteve no local a mando do prefeito de Rio Branco Tião Bocalom (PP), e se comprometeu em atender as reivindicações dos moradores, o que pôs fim ao movimento.

As lideranças do movimento disseram que fecharam a rodovia, impedindo o tráfego de veículos pelo local durante praticamente toda manhã, para pressionar a Prefeitura a promover melhorias no Ramal Bom Jesus, um dos maiores da capital.

“Aqui já é praticamente um bairro e vivemos no mais completo abandono”, disse um dos moradores ao secretário municipal, afirmando que a comunidade reivindica, além da pavimentação do ramal, uma operação tapa-buracos e a colocação de bueiros em várias partes, por onde passam córregos e que estão abertos, impedindo a trafegabilidade na localidade.

Eracildes Caetano disse que os moradores, ao deflagrarem o movimento, apenas se precipitaram, já que as obras de benfeitorias do ramal constam do calendário de obras da Prefeitura para ainda este ano. Segundo ele, máquinas e homens da Prefeitura neste momento trabalham num ramal paralelo e assim que as obras ali forem concluídas, as equipes se deslocam para o Bom Jesus.

A Prefeitura informou ainda que as máquinas já entram no Bom Jesus a partir da próxima segunda-feira, dia 12.