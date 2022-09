Encontro de Juliette e Eliana no SBT terá surpresas: veja como será

O programa Eliana deste domingo (2/9) terá participação especial da ex-BBB Juliette Freire. A paraibana vai abrir sua intimidade para a apresentadora, diretamente do Rio de Janeiro.

Segundo o SBT, o momento terá várias surpresas. Primeiro, Juliette receberá a visita surpresa de Monalisa, Naná e Camila, suas amigas de Campina Grande, para matar a saudade em um restaurante nordestino. A cantora se emociona ao revê-las e, juntas, participam de brincadeiras, respondendo perguntas sobre a artista, suas intimidades e grandes revelações.

Como Juliette trabalhava como maquiadora, ela também mostrará as suas habilidades fazendo uma make em Eliana; vai cantar no palco do programa, e também passará pelo temido “Cardápio Surpresa”, em que irá provar pratos com os ingredientes exóticos da chef Andreia Pimentel sem saber o que estava sendo servido. Ela ainda ganhará presentes bem curiosos da Narcisa.

Além da Juliette, a colega de BBB21, Viih Tube, e o namorado dela, Eliezer, estarão na atração, para participar da nova temporada do quadro Minha Mulher que Manda.