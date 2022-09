Show Alok: entenda como laser pode danificar câmera do celular

Viralizou nas redes sociais o relato do publicitário Rodrigo Barbosa, de 29 anos, que disse que a câmera de seu celular ficou danificada temporariamente após registrar o show de luzes durante a apresentação de Alok no último sábado (3), no Rock in Rio. “Última foto antes do laser do Alok queimar a câmera do meu iPhone”, compartilhou Rodrigo, que tem um iPhone 12.