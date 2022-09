Entrevistas ao ContilNet, carreatas e mais: confira agenda dos candidatos nesta sexta

Gladson Cameli (PP)

16h – Carreata no Calafate Local: Concentração às 15h em frente à Fundação Bradesco, Rio Branco.

NOITE

19h-Reunião Política. Local: Rio Branco.

David Hall (Agir)

De 08h30 até 09h00 – Entrevista para o site agazeta.net, na TV Gazeta em companhia do Candidato a deputado estadual Bené Lima e da Candidata a deputada federal Soraia Ramalho.

Sérgio Petecão (PSD)

6h – reunião com trabalhadores e empresário do comércio de alimentos

Local: Segundo Distrito

8h30 – inauguração da Loja Gazin da Via Verde, com a presença do proprietário Mário Gazin

10h – apresentação do plano de governo na sede da AMAC

11h – panfletagem na região do Esperança

17h – lançamento da candidatura do deputado estadual José Augusto

Local: Parque das Acácias

19h – entrevista com candidatos na ContilNet

20h – reunião com lideranças no bairro Airton Sena, com o candidato a deputado estadual Jefrson Pururuca. Local: baixada da Sobral

20h30 – inauguração da Casa 55 na Lene da Baixada. Local: Baixada da Sobral.

Mara Rocha (MDB)

7h30 – Caminhada no centro de Cruzeiro do Sul

15h30 – carreata em Cruzeiro do Sul

19h30 – Reunião Vila Lagoinha.

Jorge Viana (PT)

Mobilização nos 22 municípios do Acre com reuniões, encontros, adesivaços, bandeiraços.

Os candidatos Jorge Viana, Marcus Alexandre e Nazaré cumprem agendas em Plácido de Castro pela manhã.

Às 13 horas, Jorge Viana participa de entrevista no Programa Gazeta Entrevista, na TV Gazeta.

Ai tarde fazem caminhada no comércio do bairro Calafate.

À noite, Jorge Viana concede entrevista para o site Contilnet.

A assessoria de Nilson Euclides (PSOL) não encaminhou a agenda do candidato.