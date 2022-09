Entrevistas, bandeiraços e encontros: confira agenda dos candidatos ao Governo nesta segunda

Confira aqui as agendas dos candidatos ao Governo do Acre para esta segunda-feira (5).

Acompanhe tudo sobre as Eleições 2022 com o ContilNet.



Mara Rocha (MDB)

7h30 – Bandeiraço no centro de Cruzeiro do Sul;

16h – Carreata em Rodrigues Alves;

19h30 – Reunião com moradores da Vila Santa Luzia.

Sérgio Petecão (PSD)

8h às 11h – panfletagem na regional São Francisco;

17h – Reunião com empresários e trabalhadores do setor atacadista de alimentos do segundo distrito de Rio Branco.

Marcio Bittar (UB)

7h – Encontro com apoiadores (interna);

10h – Reunião com coordenadores de campanha;

12h20 – Entrevista ao programa Patrulha da Cidade, com Edvaldo Souza, da Rede TV!.

Tarde

Gravação de programa para o horário eleitoral gratuito.

Jorge Viana (PT)

Mobilização nos 22 municípios do Acre com reuniões, encontros, adesivaços, bandeiraços.

O candidato Jorge Viana cumpre agendas nos municípios de Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul, onde inaugura comitês de campanha e faz reuniões com lideranças.

Marcus Alexandre e Nazaré Araújo participam pela manhã de ato em alusão ao Dia da Amazônia, no Parque Tucumã.

À noite participam de reuniões em bairros da parte Alta da cidade.

Gladson Cameli (PP)

12h59-Gravação. Local: Rio Branco;

19h – Entrevista no ContilNet Local: Rio Branco.

David Hall (Agir)

De 08h00 até 09h30 – Reunião com o Sindicato Dos Odontologistas;

De 18h00 até 19h00 – Reunião organizada pelo Candidato a Deputado Estadual Francisco Pinto com os moradores do bairro Novo Horizonte;

De 19h30 até 20h20 – Acompanhar o Candidato ao senado Dimas Sandas na sabatina do ac24horas.

Nilson Euclides (PSOL)

13:20h: Entrevista na Tv gazeta.