Epitaciolândia está entre os 13 destinos brasileiros que participam de concurso internacional

O Programa DEL Turismo levou 13 destinos brasileiros a participarem da 8ª edição do concurso global 100 Melhores Histórias de Destinos Responsáveis, idealizado pela organização holandesa Green Destinations. Neste ano de 2022, o concurso conta com a participação dos destinos Epitaciolândia (AC), Diamantina e Capitólio (MG), São Miguel do Gostoso, Tibau do Sul (Praia de Pipa), Galinhos e Tibau (RN), Corguinho e Pedro Gomes (MS) e Bombinhas, Orleans, Itá e Treze Tílias (SC).

O concurso 100 Melhores Histórias de Destinos Responsáveis premia anualmente 100 histórias de boas práticas que inspiram lideranças do turismo responsável a nível mundial. Os destinos premiados, além de apresentarem histórias inovadoras e de impacto positivo, passam por uma avaliação inicial criteriosa, na qual, para serem elegíveis, devem atingir pelo menos 60% de conformidade com os principais critérios de sustentabilidade (reconhecidas pelo GSTC – Conselho Global de Turismo Sustentável).

Ao final do concurso, o destino recebe um relatório referente aos critérios de sustentabilidade respondidos e, através dele, pode ter uma análise dos pontos fracos e fortes a serem trabalhados, desta forma, além de fazerem parte de uma rede global de histórias de boas práticas, os municípios têm a oportunidade compreender e repensar a gestão do destino com base nos critérios globais de turismo sustentável.

“Vemos o concurso como uma oportunidade de iniciar um trabalho profundo com os destinos no que diz respeito à gestão sustentável. O Programa DEL Turismo incentiva os destinos a participarem do concurso, pois acredita que estar em contato com histórias inspiradoras ao redor do mundo pode ser muito benéfico, e porque o concurso oferece aos destinos uma orientação de quais são os próximos passos para se tornar um destino cada vez mais sustentável”, relatou a turismóloga e consultoria do programa DEL Turismo, Beth Bauchwitz.

Epitaciolândia é o primeiro município da região Norte do Brasil a concorrer com dois casos de sustentabilidade na Green Destinations, sendo o primeiro caso a reserva florestal do Parque Wilson Pinheiro, na Comunidade do Nari Bela Flor, e, o segundo, o Seringal Nova Esperança, de propriedade do Dr. Borracha, conhecido por trabalhar com produtos naturais derivados do látex.

A lista das 100 melhores histórias será divulgada em Atenas – Grécia, no primeiro dia da Conferência Anual Green Destinations 2022, dia 27 de setembro, às 12h30 (BRT), e será transmitida ao vivo pelo YouTube da Green Destinations. As histórias selecionadas, além de receberem visibilidade global, são elegíveis para indicação ao Green Destinations Stories Awards, coorganizado pela GLP Films e divulgado na ITB Berlin, principal feira de turismo do mundo.