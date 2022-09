Escritório de Marcio Bittar é invadido; bandidos levam TV, alimentos e reviram documentos

O prédio funciona o escritório do candidato a governador do Acre, Marcio Bittar, no bairro Bosque, em Rio Branco, foi arrombado e objetos foram levados. O crime foi percebido apenas quando a secretária chegou para abrir o local, às 8h desta sexta-feira (9).

“Abriram gaveta, jogaram documento no chão, levaram uma TV, e também a feira. Ninguém sabe o que estavam buscando, mas tudo foi revirado”, explicou a assessoria de campanha do candidato Marcio Bittar.

A Polícia foi acionada e já realizou a perícia no local.

Confira mais imagens do local: