Espaço Singular, referência em neurodesenvolvimento, realiza ação solidária em Urap

A Espaço Singular, Clínica de Rio Branco que é referência em intervenção no autismo, esteve presente na URAP DRª Cláudia Vitorino, no último dia 21 de setembro, em comemoração ao dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, contribuindo com uma palestra com o tema Atendimento Humanizado.

Tema este tão importante e necessário em dias atuais, pois a saúde pública necessita de atendimento que seja acolhedor, não só para as pessoas que buscam por atendimento naquela Unidade de Saúde mas também para equipe como um todo.

A palestra foi ministrada pela Mestra Celeste Costa a CEO da Espaço Singular, e a mesma conta que um paciente bem atendido confia mais no médico e, com isso, compreende e aceita melhor as suas sugestões e diagnósticos. Com isso, a probabilidade de sucesso no tratamento também aumenta.

O atendimento humanizado tem como principal característica a promoção do bem-estar do paciente não só promovendo um cuidado técnico, mas também se preocupando com seu emocional e o de seus familiares. Essa prática, inclusive, faz parte desde 2003 de uma iniciativa do Ministério da Saúde chamada HumanizaSUS.