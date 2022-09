Especialista analisa mudança radical no visual de Kim Kardashian

Seguir o padrão de beleza ficou praticamente impossível nos últimos anos. Isso porque a ideia do que é ideal esteticamente falando passou a mudar tão rápido quanto as coleções de roupa do fast fashion. Por isso, a quantidade exagerada de procedimentos estéticos também têm sido tão criticados nessa era, como por exemplo, mais recentemente, Kim Kardashian exemplificou.

Ao surgir praticamente irreconhecível após divórcio, a filha de Kris Jenner influenciou outras milhões de jovens e garotas do mundo inteiro que se inspiram na empresária a realizarem mais procedimentos e cirurgias plásticas da moda. “Só que as pessoas esquecem que o envelhecimento acontece, é gradual e progressivo”, elenca o cirurgião plástico Josué Montedonio.

“Kim Kardashian, aliás, carrega um histórico grande de influencers internacionais que movimentam as cirurgias da moda, como o bumbum à brasileira, que é um bumbum grande e volumoso, mas que não se aplica a todo mundo. Cada corpo tem que ser respeitado para que a pessoa não se perca dentro do propósito dela mesma”, corrobora o médico.

Para Josué, o pior é que, cada vez mais, pacientes mais jovens se submetem a intervenções que não têm como voltar atrás e não pensam nas consequências disso. “A seguidora se inspira nela, começa a fazer os procedimentos, mas não dá conta de acompanhar tudo até financeiramente falando”, lembra.

E conclui: “Tem que respeitar a forma de cada um, a anatomia individual de cada um… O paciente não pode pegar uma personalidade dessa, como a Kim, querer ficar igual e começar a se perder até não se reconhecendo mais”.