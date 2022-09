Em vídeo, Neymar agradece visita de Bolsonaro ao seu instituto

Sem declarar apoio a nenhum candidato, como teria sido o combinado pelos jogadores da Seleção Brasileira, o atacante Neymar Jr., agradeceu, em forma de vídeo, a presença do presidente Jair Bolsonaro ao Instituto Neymar, na manhã desta quarta-feira (28/9).

“Passando para agradecer a visita ilustre, queria muito estar junto. Infelizmente estou longe, mas da próxima vez estarei junto. Espero que aproveite a visita ao instituto que é o meu maior gol da vida” disse Neymar em vídeo.

Ao chegar no instituto, por volta das 11h, Bolsonaro cumprimentou um pequeno grupo de apoiadores no estacionamento antes de entrar no local. Em seguida, ele recebeu e tirou fotos com crianças no interior do estabelecimento.

O projeto social, idealizado por Neymar e sua equipe, promove atividades educacionais, esportivas e culturais para crianças e adolescentes de famílias em vulnerabilidade social.