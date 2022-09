Esposa de Bieber, Hailey tem mãe brasileira e tatuagens em português; FOTO

Justin Bieber é casado, desde 2018, com Hailey Rhode Baldwin Bieber. Entretanto, o que poucas pessoas sabem é que a modelo tem uma ligação muito forte com o Brasil. Ela esteve no Rio de Janeiro acompanhando o canadense durante o show realizado no Rock In Rio.

Hailey é filha da brasileira Kennya Deodato e neta de Eumir Deodato, pianista e um dos maiores arranjadores do mundo. O músico mora nos Estados Unidos desde 1968. Para completar as celebridades na família, a esposa de Bieber é filha do ator Stephen Baldwin, irmão de Alec Baldwin. Antes do casamento, inclusive, ela assinava com o nome do pai.

Família brasileira

Da parte brasileira da família, Hailey tem algumas tatuagens que remetem ao nosso país. No tornozelo, a modelo tem a palavra “Minas Gerais”, no pescoço “beleza” e na lateral do quadril, “gente”. Em algumas oportunidades, ela mostrou que sabe cantar uma canção de ninar em português, que sua avó cantava, e também já mostrou uma ceia de Natal com feijoada e brigadeiro.

Apesar de tudo isso, Hailey Bieber nasceu em Tucson, no Arizona, e atualmente mora com o cantor canadense em Los Angeles, na Califórnia. No Dia das Mães, a modelo publicou uma declaração para sua mãe e acrescentou algumas palavras em português: “Eu te amo com todo o meu coração”.