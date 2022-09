Esposa de Tiago Leifert fala sobre saúde da filha 1 ano após descoberta de câncer: “Tarde demais”

Daiana Garbin, jornalista e esposa de Tiago Leifert, fez um desabafo nas suas redes sociais no dia em que o tratamento da sua filha, Lua, contra a retinoblastoma, completou um ano.

Em suma, a jornalista se mostra esperançosa quanto a reversão do atual quadro de sua herdeira. No entanto, a esposa de Tiago Leifert revelou que ainda não há previsão para o fim do tratamento da garotinha.

“Minha filha Lua está completando um ano de tratamento contar o câncer. Ainda não temos previsão de quando vai acabar”, revelou em breve aparição nas redes sociais. Em conclusão, a comunicadora revelou que irá, junto a Tiago Leifert, encabeçar uma campanha cuja finalidade será conscientizar a respeito do câncer ocular. “Eu e Tiago decidimos iniciar uma campanha de conscientização para que famílias detectem problemas oculares antes do que nós conseguimos, já que a Lua foi diagnosticada tarde (felizmente não tarde demais, mas tarde)”, completou a mãe.

Registro raro com filha de Tiago Leifert surpreende a internet

Em síntese, em 2021 a filha do casal foi diagnosticada com a doença. Por consequência, Tiago Leifert preferiu por deixar a carreira de lado e dedicar-se exclusivamente ao tratamento da sua filha. Desde então, o tratamento da criança tem feito de forma descritiva, sem a expor.

Sendo assim, ao aparecer com a sua mãe em uma aparição rara na manhã desta quinta-feira (15), a internet foi à loucura. No registro, Daiana Garbin surpreendeu seus seguidores ao aparecer com Lua, que tem apenas um ano e 10 meses. Em suma, durante a aparição, a herdeira do casal usou um filtro no rosto que divulgava uma campanha contra a retinoblastoma, doença enfrentada pela criança. “Lua! Olha, que linda! De olho nos olhos”, falou a mãe com a menina nos braços.