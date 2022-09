“Está aqui a cara do trabalho”, ressalta Edvaldo Magalhães sobre Jorge Viana

O deputado estadual e candidato à reeleição, Edvaldo Magalhães (PCdoB), disse durante reunião em Porto Walter, no último domingo (5), que o ex-senador e candidato ao Governo do Acre, Jorge Viana, “é a cara do trabalho”. O parlamentar, que já foi líder do governo de Jorge na Assembleia, afirmou que Jorge Viana e Marcus Alexandre são pessoas dedicadas a construir e mudar realidades.

“Se alguém quer discutir estrada, está aqui Jorge Viana. Foi quem mais construiu estrada na história do Acre. Se alguém quer discutir Educação, quando ele assumiu o governo, as famílias aqui em Porto Walter, as pessoas tinham que se apartar das suas famílias e ir para Cruzeiro do Sul trabalhar na cozinha dos outros para fazer o segundo grau. Ele vai trazer uma nova escola modelo de ensino médio aqui para Porto Walter. Ele que começou, ele vai continuar. Se alguém quer discutir produção, ora abandonaram os produtores nos projetos de assentamentos, nos igarapés, nas beiras dos rios, está aqui um engenheiro que apoia a produção. Se quer discutir trabalho, aí é covardia. Está aqui a cara do trabalho. O outro [Gladson] é a cara da mentira”, disse Edvaldo Magalhães.

O parlamentar estadual afirmou que por tudo que Jorge Viana já fez pelo Acre em dois mandatos de governador, um de senador e outro de prefeito de Rio Branco, já merecia o apoio. Porém, agora, há a necessidade real de Jorge Viana voltar ao governo para colocar o Acre no trilho do desenvolvimento econômico e social.



“Ninguém bota porteira no coração de ninguém. Quando a gente quer fazer, a gente faz. É só você e a urna e nós faz a mudança. Se fosse apenas pelo que já foi feito, o Jorge já merecia o nosso abraço e nosso apoio. Mas, não vai ser pelo que já foi feito, porém vai ser pelo que precisa ser feito”, afirmou.