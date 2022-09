Estudante de medicina é ferido com três golpes de faca no interior do Acre

O estudante de medicina Igor Xavier de Araújo, 29 anos, foi ferido com três golpes de faca após reagir a um assalto quando chegava na própria residência, na noite deste sábado (3), no bairro José Hassem, no município de Epitaciolândia, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, Igor e sua namorada estavam chegando em casa após terem participado de um aniversário, mas ao abrirem o portão da residência, acabaram discutindo, momento em que um homem, identificado como Jandson Geovane da Silva e Silva, 26 anos, passava pela rua e foi tirar satisfação com Igor por estar brigando com a mulher.

Os dois acabaram entrando em luta corporal e na briga o acusado, de posse de uma faca, desferiu três golpes, sendo que um acertou a cabeça e dois nas costas da vítima. Após a ação, Gegê fugiu do local do crime.

Segundo a namorada da vítima, o casal estava chegando em casa após um aniversário, mas quando o estudante desceu para abrir o portão, Igor foi atacado pelo bandido “Gegê”. Gegê teria saído, há cerca de dois meses, do Presídio Francisco de Oliveira Conde (FOC), e é um velho conhecido das forças de segurança por ter praticado vários roubos a veículos na região de fronteira.

Gegê estava de posse de uma faca e teria anunciado um assalto, mas Igor teria reagido e entrou em luta corporal com o criminoso, momento em que Gegê desferiu três golpes de faca no estudante, sendo que um acertou a cabeça e dois nas costas da vítima. Após a ação, Gegê fugiu do local sem levar a caminhonete de cor preta da vítima que era seu objetivo.

Vizinhos e populares ajudaram Igor colocando ele dentro do próprio carro e encaminhando para o Hospital Raimundo Chaar, em Brasileia, em estado de saúde estável, porém, segundo os médicos, pode se agravar.

Policiais Militares do 5° Batalhão também estiveram no local, colheram as características do acusado; e realizaram ronda na região, mas o acusado não foi encontrado.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia, com as duas outras versões para o crime ser investigado a partir de agora.