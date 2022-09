Ex ator da Globo, José Dumont, é preso suspeito de estupro e pedofilia

O veterano ator José Dumont, 72, foi preso suspeito de pedofilia e estupro de vulnerável nesta quinta-feira (15) no Rio de Janeiro pela Polícia Civil. As informações são do “Cidade Alerta”.

Segundo o jornal, Dumont é suspeito de praticar pedofilia e de armazenar imagens de pornografia infantil. Ele teria sido preso em flagrante para polícia e a investigação segue sob sigilo.

De acordo o UOL, o ator também estaria sendo investigado por estupro de vulnerável. Ele teria mantido um relacionamento com um fã de 12 anos, a quem ajudou financeiramente.

Quem é José Dumont

Nascido em 1950, em Bananeiras, no estado da Paraíba, Jose Dumont é um reconhecido ator brasileiro de televisão, cinema e teatro.

Em seu trajeto como artistas, participou de inúmeras peças de teatro, novelas e filmes. No cinema, esteve em “2 Filhos de Francisco” (2005), “Cidade Baixa (2005), Olga (2004) e, mais recentemente, em Curral (2021).

Ele também é bastante conhecido pelas participações em folhetins. Em 1990, interpretou Gilberto Maurrá em “Pantanal”. Esteve presente também em outras produções de sucesso, como “Terra Nostra” (1999), “Caminhos do Coração” (2007) e está no elenco de “Todas as Flores”, prevista para estrear em outubro deste ano na Globloplay.

