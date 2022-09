Ex-esposa de Luciano acusa Graciele de “apagar memórias” de Francisco

Cleo Loyola, ex-mulher de Luciano, utilizou as redes sociais para detonar Graciele Lacerda, atual esposa de Zezé. De acordo com a influenciadora, a musa fitness está “apagando” as memórias de Seu Francisco, patriarca da família Camargo, ao redecorar a fazenda da família.

“Você está mexendo naquilo que o grande homem construiu, foi Francisco Camargo. Afinal de contas, ele morava mais na fazenda do que nos apartamentos, porque ele nunca gostou de viver preso. Cada pedacinho dessa fazenda foi ele quem construiu, os móveis que ele escolheu junto com a Zilu, tudo que eles compartilharam, você acha que agora pode vir e mostrar que é mais bonito”, opinou.

“Eu bem lembro as vezes que eu fui nessa fazenda com meu filho ainda pequeno, do amor que Seu Francisco Camargo sentia por esse lugar. Porque esse lugar, foi praticamente para ele que o Zezé comprou. Quem mais amou, mais se dedicou foi ele! Você muda tudo, mas ali sempre vai estar uma essência que ninguém nunca vai poder arrancar, a essência de Zilu e do Seu Francisco”, completou.

Em seguida, Loyola direcionou a sua crítica à Graciele Lacerda. “Você aos poucos está destruindo tudo. Está achando que as pessoas estão aplaudindo o que você está fazendo (…) eu tenho certeza que Seu Francisco está olhando lá de cima e está dizendo: ‘Ó coitada, ela está tentando destruir tudo aquilo que estava no lugar porque eu coloquei, porque eu sou o pai’”, finalizou a influencer.