Ex-Flamengo, Leo Moura vem ao Acre na próxima semana conhecer projetos sociais

Em uma parceria com o ex-jogador Leo Moura, um dos grandes craques da história do Flamengo e de outros clubes brasileiros e do exterior, o deputado federal Alan Rick destinou emendas para a abertura de dois núcleos do Projeto Passaporte para a Vitória, do Instituto Léo Moura, mantido pelo ex-atleta.

Alan anunciou com exclusividade ao ContilNet que o craque virá ao Acre no próximo dia 21 para conhecer os núcleos.

“Vamos fazer uma grande festa para que as crianças que hoje fazem aula gratuita nos núcleos possam conhecer o Leo”, disse Alan.

Os núcleos, um em Rio Branco e outro em Cruzeiro do Sul, atendem crianças de 5 anos a 15 anos de idade.

Confira a entrevista do candidato ao Senado Alan Rick no ContilNet:

https://youtu.be/KGjA_QDANf4