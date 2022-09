Ex-MasterChef é internada na UTI com problema neurológico

Angélica Vitali, participante do programa MasterChef, foi internada na UTI com um problema neurológico. Completando quatro dias no hospital, a chef usou as redes sociais para explicar os seguidores sobre a doença.

“É uma dissecação na artéria vertebral direita, um problema bem sério, que poderia ocasionar um AVC se eu não estivesse tomando anticoagulante. Descobri a doença fazendo um exame ortopédico, estava com suspeita de hérnia de disco na cervical. Senti uma dor no pescoço e no ombro, fui ao ortopedista e descobri que era um problema neurológico”, contou.