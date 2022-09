Ex-prefeito no Acre é condenado pelo TCE e terá que pagar multa por licitações irregulares

O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) condenou o ex-prefeito de Senador Guimard, Gilson da Funerária, a devolver R$ 31.765,97 aos cofres públicos do município.

A decisão, publicada no Diário Eletrônico do órgão desta quinta-feira (22), destaca ilegalidade em processos licitatórios e execução das obras de reforma da sede da Câmara Municipal de Senador Guiomard, em 2020.

A corte apontou superfaturamento na execução. O ex-gestor também foi multado em quase R$ 30 mil.

Gilson foi eleito vereador, tornou-se presidente da Câmara Municipal de Vereadores e com a prisão do prefeito eleito, André Maia, ele assumiu a Prefeitura do Município de forma interina até o retorno de Maia.

Nas últimas eleições, em 2020, concorreu ao cargo de prefeito, mas foi derrotado pela atual gestora, Rosana Gomes (Progressistas).