Exclusivo: conheça as oitos finalistas do concurso “Rainha do Rodeio da ExpoSena 2022”

Na noite desta terça-feira (13) aconteceu a fase eliminatória do concurso da Rainha e Princesa do Rodeio da ExpoSena 2022. O coordenador Felipe Costa compartilhou com exclusividade para a coluna Douglas Richer, do site ContilNet, as oitos candidatas selecionadas na fase eliminatória do concurso, que aconteceu na sede da Secretária de Cidadania e Assistência Social em Sena Madureira.

Uma mesa de jurados foi montada pela organização que teve a missão de escolher entre as 21 inscritas as 8 finalistas para a próxima etapa, que acontece no dia 17 de setembro no palco oficial, ao lado da Prefeitura de Sena, em frente à Praça 25 de Setembro.

Na final do evento serão anunciadas a Rainha e Princesa do Rodeio da ExpoSena 2022. De acordo com o coreografo, o evento será glamoroso com shows de bandas locais. Sobre o corpo de jurados, Felipe revelou que será de Rio Branco.

Os jurados da fase eliminatória, criteriosamente avaliaram e decidiram o top 8. Veja as candidatas à final do concurso Rainha do Rodeio da ExpoSena 2022:

Sarah Cristiny de Souza

Larissa Gregório

Kawana Matos

Sathila Nascimento

Milca Lima

Natacha Silva

Jamilly Moraes

Thamyles Paula