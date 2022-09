Expresso Animação comemora 10 anos de existência no Acre; conheça o grupo

Há 10 anos dois artistas acreanos começaram um empreendimento pequeno que se tornou uma das referências quando se fala em serviços de animação de festa infantil, trate-se do Expresso Animação. O grupo foi idealizado e criado pelos amigos e ex-sócios Jocilene Barroso (atriz, diretora e artista visual) e Daniel Scarcello (ator e jornalista) em setembro de 2012, em Rio Branco.

O negócio, que começou com a dupla oferecendo brincadeiras e pintura facial em aniversários, cresceu e hoje possui mais de 15 integrantes, oferecendo ainda mais serviços: escultura em balão, camarim fashion, personagens, teatro e mais.

A ideia surgiu quando uma amiga de Jocilene lhe pediu atores para se fantasiarem de Mickey e Minnie, para a festa da sua filha Letícia, de 5 anos. “De cara eu pensei no Daniel e ele topou, depois chamamos juntos a Rebeca Aguiar que também aceitou. A festa deu certo e na mesma semana eu chamei o Daniel para seguirmos com a ideia e assim abrimos o Expresso Animação “, recorda Jocilene.

Daniel recorda as dificuldades do início que íam desde a locomoção até a busca por valores justos. “Nos primeiros eventos éramos só eu e a Jocilene comandando as festas. Íamos vestidos de palhaço, na época eu não tinha carro e ela me buscava e levava num Fiat antigo. Nos divertirmos muito, mas foi lindo e gratificante ver como tudo foi crescendo. Fomos aprimorando e virou um verdadeiro empreendimento para a gente” , comenta Scarcello.

A dupla conta que dois anos depois a equipe e a demanda aumentaram e eles chegavam a atender uma média de 4 festas por final de semana. Aderiram a um uniforme e especializaram os serviços. Os amigos artistas eram convidados, testados e entravam para a equipe, dentre eles passaram pelo Expresso: Núbia Alves, Bruna Félix, Kayk Amorim, Dheyvison Bruno, Larissa Diniz, Ana Clara Almeida, etc.

Em 2017, Daniel mudou-se de cidade e desde então o Expresso Animação é coordenado por Jocilene que mesmo enfrentando a pandemia segue com sucesso nos eventos.

Além das festas particulares, durante esses 10 anos, o Expresso Animação participou de grandes eventos como o Papai Noel da Prefeitura de Rio Branco e do Estado. Além de estar presente em evento das mais variadas empresas e instituições como a Páscoa e Dia das Crianças da AABB, dos Supermercados Araújo, da Caixa Econômica, do Via Verde Shopping e mais.

“É um orgulho poder fazer 10 anos com este trabalho que é tão suado e, muitas vezes, até desvalorizado. Mas fico muito feliz de permanecer durante este período todo oferecendo nosso melhor. Fizemos eventos lindos e estivemos em momentos importantes de muitas pessoas, criando amigos e deixando diversão. Que venham mais e mais anos de animação!”, comemora Jocilene

Atualmente o Expresso Animação conta com mais de 15 integrantes: Kelvin Wesley,

Wesley Sussuarana, Wellington Vidal, Geovana Carvalho , Yasmin Silva , Marina Vaz Luckner , Júnior Rodriguez, Jaqueline Prata, Lucas Santos, Rafaela Marinho, Adryan Carvalho,

Clécio de Andrade, Maria Eduarda Vidal,

Maria Luísa Vidal,Luiz Miguel, Andressa Morais, Katheryne de Souza, Amanda Lima e

Dhamyla Bruna.