Ezra Miller acredita ser novo Jesus e tem altar para ele mesmo em casa

O ator Ezra Miller parece ser uma fonte inesgotável de polêmicas. A revista Vanity Fair divulgou um perfil do ator que traz informações curiosas sobre a forma como ele vive e algumas crenças do ator. Fontes ouvidas pela revista disseram que ele “abusou verbal e emocionalmente daqueles ao seu redor e se referia a si mesmo alternadamente como Jesus e o diabo”. Além disso, relatos dizem que o intérprete de Flash acredita que o super-herói “é quem reúne os multiversos como Jesus”.

O complexo de messias parece ter sido reforçado pelo curandeiro Jasper Young Bear. As fontes da publicação pontuam que o homem dizia a Miller que “ele era o movimento, o próximo messias e que os maçons estavam enviando demônios para matá-lo”. Além disso, uma pessoa disse que ele vê a ativista Tokata Iron Eyes como alguém com quem ele é destinado a estar junto. “Ezra é Jesus, e Tokata é uma deusa aranha nativa americana apocalíptica, e sua união deve trazer o apocalipse”, explica.

A história também foi confirmada pela mãe da ativista, Jumping Eagle: “Eles dizem que são uma espécie de messias e vão liderar uma revolução indígena — mesmo sem ter descendência nativa”. Uma pessoa que faz parte da comunidade índigena afirmou que ele tem um discurso sobre consciência espiritual, mas não se importa de verdade com nada disso.

Culto pessoal

Um espaço da casa de Ezra Miller em Vermont, nos Estados Unidos, reforça que ele acredita ser realmente uma nova versão de Jesus.

De acordo com a Vanity Fair, ele possui no endereço um altar para cultuar a si mesmo. “Muitas vezes ele faz as mulheres colocarem o celular no altar quando entram, e outras oferendas”, informou um amigo do artista. Ele contou ainda que o ator chegou a exigir que uma amiga, Susan Sarandon, fosse prestar homenagens depois de não convidá-lo para um jantar.