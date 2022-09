Fábio Rueda diz que não foi alvo de operação da PF e pede retratação na Justiça do Acre

O candidato a deputado federal Dr. Fábio Rueda (UB) acionou a Justiça após site de notícias do Acre ter publicado uma matéria na manhã desta quarta-feira (28) contendo informações falsas. A reportagem noticiou um suposto esquema de uso indevido de poder político e econômico na corrida eleitoral associando a imagem de Rueda, erroneamente, com o suposto escândalo.

O candidato Fábio Rueda se posicionou e acionou os meios jurídicos para desmentir a notícia veiculada pelo site. “Eu vi a notícia e imediatamente acionei a justiça para desmentir. Associaram a minha imagem a um acontecimento que não me envolvia, faltou a prática do bom jornalismo para eles. Não tiveram a consideração de checar as informações para poderem publicar”, declara.

A matéria foi retirada do site e das redes sociais da empresa de comunicação. Houve uma nota de retração assumindo que a informação veiculada estava incorreta e que não havia nenhuma participação do médico e candidato Dr. Fábio Rueda.

Confira nota enviada pelo candidato para a imprensa:

É FAKE NEWS!

AMIGOS, NÃO FUI ALVO DE NENHUMA OPERAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO!

É mentirosa a informação de que fui alvo de uma operação da Polícia Federal na manhã desta quarta-feira (28). Não houve e não há nenhuma comunicação ou ação da Polícia Federal e de nenhum outro órgão policial/instância judiciária.

Vale frisar que não sou investigado e nem fui alvo de investigação por crimes eleitorais e de nenhuma outra natureza.

O G1 foi levado a erro ao citar meu nome e colocar a minha imagem na capa e, para tanto, já estamos tomando as devidas providências para reparar o dano causado à minha honra e imagem.

Enquanto percorro o Acre de forma incessante, visitando o povo, dialogando, buscando sentir na pele a dura realidade dos cidadãos do nosso Estado e, obviamente, propor soluções, infelizmente estou sendo atacado de forma covarde e leviana.

Diante desses fatos, chego a conclusão que estou no caminho certo, na medida em que passo a incomodar aqueles que buscam um cargo político para a satisfação de interesses pessoais.

Por fim, meus amigos, reitero que tenho pautado minha campanha na ética e compromisso com a legalidade, sempre dentro dos ditames da lei, prezando por uma caminhada limpa e democrática.

Dr. FÁBIO RUEDA

Candidato a Deputado Federal (UNIÃO BRASIL – ACRE)