Fafy Siqueira fala sobre relacionamento com mulher 34 anos mais jovem

Fafy Siqueira é um dos grandes nomes da TV brasileira. Nos últimos meses, a atriz assumiu seu relacionamento com Fernanda Lorenzoni, 34 anos mais jovem que ela. A revelação veio após Fafy sofrer um acidente doméstico e precisar de cuidados da amada. Em uma participação recente no Caldeirão com Marcos Mion, ela chegou a recordar o ocorrido.

“A Fernanda é a minha esposa há 6 anos. É legal porque eu nunca saí do armário. Sempre fui dentro do armário para caramba. Há dois anos, me perguntaram se eu tinha caído, me machucado, e quem estava comigo. Eu cheguei na sala e disse: ‘Tô de saco cheio de mentir’ e falei a verdade: ‘com a minha esposa”, contou.

Apesar de receberem apoio, as vezes as duas precisam lidar com comentários chatos, como internautas chamando elas de mãe e filha. Quando isso aconteceu no comentário de uma foto no Instagram, Fafy foi bem direta e respondeu: “Não. É esposa e esposa”.

