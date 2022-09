Fagner Calegário e terceirizados declaram apoio a Bruno Moraes para deputado federal

O candidato a Deputado Federal Bruno Moraes tem a cada dia crescido na disputa por uma cadeira na Câmara Federal. O candidato tem ganhado o fascínio dos acreanos e sobretudo da classe dos terceirizados.

Moraes é conhecido pela sua brilhante atuação como presidente do Sindicato das Empresas Prestadoras de Serviços Terceirizáveis do Estado do Acre (Seac/Ac). Foi com ele à frente da presidência que a categoria conquistou importantes feitos como o auxílio-alimentação no valor de 220 reais, e a conta vinculada, que permite os direitos trabalhistas dos terceirizados em dia pelas empresas.

Durante suas falas, Moraes destaca que sem mandato já foi possível a conquista de lutas que valorizassem os funcionários, imagina com mandato.

“Eu quero ser o representante dos trabalhadores terceirizados do nosso Estado na Câmara Federal e para isso, preciso da ajuda de cada um de vocês para tornarmos nossas propostas realidade”, ressalta Bruno.

O candidato que possui o apoio do Deputado Estadual Fagner Calegário; do presidente do partido Podemos e candidato ao Senado Federal Ney Amorim; e do Governador Gladson Cameli, tem como lutas ampliar os direitos da terceirização com a proposta do auxílio-saúde e a fiscalização das metragens de limpeza.

“Temos outras metas para alcançar. Comigo na Câmara Federal e o Fagner Calegário reeleito como Deputado Estadual na Assembleia Legislativa do Acre temos a certeza que podemos fazer mais. Nosso próximo passo será a luta pelo auxílio-saúde dos terceirizados”, pontua Bruno.

Bruno que ingressou na vida política de forma oficial em 2020 quando concorreu a vaga de vereador da capital Rio Branco, conseguiu o feito de ser o 12º mais bem votado, todavia por questões de distribuição de votos não se elegeu.

“O Bruno é o melhor representante que poderíamos ter na Câmara Federal. Sei que com ele, podemos conseguir grandes melhorias para os terceirizados e para os nossos acreanos. Estou fechado com ele para buscarmos a vitória e construirmos um Acre ainda melhor”, declarou Calegário.

Por fim, Bruno relembra das suas origens de família política. O candidato é sobrinho de Tarcísio Pinheiro – Deputado Estadual por 4 mandatos -, e de Beth Pinheiro, que foi vereadora de Rio Branco em 2008.