Faltando 22 dias para as eleições, Acre possui 28 denúncias por crimes eleitorais

Com 540 candidatos às eleições de 2 de outubro de 2022, dentre eles 358 ao cargo de deputado estadual e sete ao cargo de governador, Acre possui 28 denúncias registradas no aplicativo de denúncias eleitorais, o Pardal, até este sábado (10).

Criado pela Justiça Eleitoral em 2014, o Pardal tem o objetivo de receber as denúncias da sociedade sobre as irregularidades cometidas nas campanhas eleitorais. Desta forma, busca facilitar a apuração dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) e do Ministério Público Eleitoral, que podem contar com os cidadãos para atuar como fiscais da eleição no combate à corrupção eleitoral.

Das 28 denúncias registradas no Acre, 18 foram feitas em Rio Branco e quatro em Tarauacá. Veja, abaixo, a quantidade de denúncias por município.