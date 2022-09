Família acreana participa do programa Domingo Legal, do SBT, neste domingo

O programa Domingo Legal, apresentado por Celso Portioli, no SBT, recebe a família Dantas, do Acre, que participa do quadro “Comprar é bom, levar é melhor”. O programa será exibido neste domingo (25), às 12h, no horário local.

Segundo a jornalista Lília Camargo, o Seu Cícero, dona Lúcia e a filha Luzianny participam da nova temporada do quadro. Segundo Lília, a história da Luzianny, do Cícero e de Lúcia Dantas comoveu o apresentar que os levou para participar do quadro.

A família foi inscrita pela filha do casal.