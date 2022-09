Família acreana participa do Programa Domingo Legal, no SBT; veja o vídeo

Depois do sucesso que foi a participação do influenciador acreano Thawan Martins no Programa Eliana, vai ter mais acreanos na telinha do SBT.

Desta vez será a família Dantas, que já gravou sua participação no Programa do Celso Portioli. A data que vai ao ar não foi divulgada, mas eles participaram do quadro “Comprar é bom, levar é melhor”, um dos maiores sucessos do Domingo Legal.

A jornalista Lilia Camargo compartilhou a notícia e disse que a história da Luzianny, do Cícero e da Lúcia Dantas comoveu o apresentador que os levou para participar do quadro. Segundo ela, quem os inscreveu foi a filha do casal, pois queria homenageá-los por ter realizado o sonho dela de se tornar dentista.

“A mãe dela costurava e ia junto com o pai vender os jalecos na porta da faculdade, pra bancar seus estudos”, contou Lilia.

A edição do programa ainda deve ir ao ar nos próximos dias.