Família Bestene deve declarar apoio à candidatura de Marcia Bittar ao Senado nas próximas horas

Faltando menos de 15 dias para o encerramento da propaganda eleitoral com vistas às eleições do próximo dia 2 de outubro, começam as definições sobre quem de fato apoia quem. Neste sentido, o grupo liderado pelo deputado estadual José Bestene, que é candidato á reeleição com o filho vereador Samir disputado vaga para a Câmara Federal, liderança histórica do PP (Progressistas), deve anunciar apoio à candidatura ao Senado de Marcia Bittar, que disputa a eleição pelo PL.

Mesmo que o candidato oficial da chapa do PP que disputa o Governo com a candidatura à reeleição do governador Gladson Cameli, com a senadora Mailza de vice, seja o ex-deputado estadual Ney Amorim, do Podemos, na coligação “Avançar para Fazer Mais”, a família Bestene sinalizou que vai de Marcia Bittar para o Senado. O sinal veio dos outdoor e outras imagens espalhados à vontade na residência de origem da família Bestene em Rio Branco, uma casa na ladeira da Avenida Ceará, nas imediações da sede do Colégio de Aplicação, no centro de Rio Branco, onde vivia a matriarca dos Bestene na Capital.

O deputado José Bestene e seu filho vereador, no entanto, permanecem fieis às candidaturas à reeleição do governador Gladson Cameli e do presidente Jair Bolsonaro. Uma fonte ligada à família Bestene informou que o deputado estadual e o vereador da Capital devem declarar apoio formal à Marcia Bittar nas próximas horas e não temem retaliação em relação à candidatura de Ney Amorim ao Senado porque outras lideranças expressivas do PP vêm apoiando para o Senado o deputado federal Alan Rick, que é do União Brasil.

Nas declarações de apoio a Marcia Bittar que a família Bestene vai fazer a justificativa será de que as relações coma família Bittar é de amizade e vem de longas datas.

Marcia Bittar já é a segunda colocada na disputa para o Senado, segundo mostram as últimas pesquisas de opinião pública sobre a preferência do eleitorado. Pelo menos 12 prefeitos do Acre, incluindo Tião Bocalom (PP), da Capital, já lhe declararam apoio.