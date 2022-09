Família que ostentava vida glamourosa na web é presa por furtos a condomínios de luxo

Dos presos, quatro eram da mesma família, sendo sogra, namorada e cunhado do alvo principal. Durante a operação Patrimonium, as autoridades realizaram busca e apreensão em seis endereços ligados ao grupo criminoso.

Alguns dos integrantes da organização criminosa chegavam a atuar como trabalhadores de obras dentro dos condomínios para observarem as casas e praticarem os furtos na sequência, de acordo com as autoridades.