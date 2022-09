Famoso ator da Globo foi obrigado a viver nas ruas e Record expõe triste situação com vídeo forte de expulsão

Luiz Bacci é um dos maiores jornalistas da Record, conquistando tal patamar graças à apresentação do Cidade Alerta. Fora das telas, ele também chama a atenção ao compartilhar notícias em suas redes sociais.

No último dia 13, o apresentador compartilhou a chamada da matéria sobre Thiago Baldini, ex-ator da Rede Globo. Acontece que o ex-contratado da emissora carioca passou por inúmeras dificuldades ao longo da pandemia da Covid-19 e a Record fez uma grande transformação.

Através dos stories de seu perfil no Instagram, Luiz Bacci mostrou alguns trechos da matéria. “O ator que não vive o final feliz, na ficção uma carreira promissora”, começou a narração.

Na sequência, a Record mostrou fotos de Thiago Baldini ao lado de Larissa Manoela e Mateus Solano, uma vez que eles já trabalharam juntos: “O trabalho ao lado de várias estrelas da tv. Thiago Baldini fez participações em vários programas, novelas de peso. Durante a pandemia da Covid-19 ficou sem emprego”, disse um jornalista.

De acordo com o repórter do programa de Luiz Bacci, o ator da Globo passou a tocar nas ruas com seu violão: “Com apenas um violão, decidiu se apresentar nas ruas. Uma vida instável, difícil, marcada por agressões e preconceitos”, disse o contratado da Record na narração.

Expulsão

Além disso, Luiz Bacci mostrou trechos do vídeo em que Thiago Baldini é expulso de um estabelecimento. Nas imagens, é possível ver o ator da Globo discutindo com uma funcionária do restaurante.

“Porque eu tenho que ir pra fora? Por que estou perturbando? Pagaram um lanche pra mim e ela jogou fora”, diz Thiago Baldini. Para finalizar, o repórter da Record diz: “Encontramos Tiago em Campo Grande, ele abriu o jogo sobre a vida, o trabalho e a família. A transformação surpreendendo no visual. Confira no Cidade Alerta”.