Fecomércio-AC participa da Expoacre Juruá 2022

O Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC, durante as noites de Expoacre Juruá, em Cruzeiro do Sul, ocorridas de 1º a 4 de setembro, levou educação, lazer, saúde e cultura para a Arena Juruá, além das transmissões ao vivo pelo canal da instituição no YouTube com apresentação de Mariana Tavares.

O Sesc Acre levou apresentações de dança, espaço infantil, música ao vivo com Franklin Therezino, além das carretas de odontologia (OdontoSesc) e a biblioteca (BiblioSesc).

O Senac Acre, além do balcão de negócios para apresentar seus cursos e serviços, como o Senac Empresas, levou oficinas de primeiros socorros ministrada com Wdson Lopes, maquiagem com Marieli Ponci, confeitaria com Marcelo Rodrigues e penteado com Ideone Holanda, na sala de aula montada pela instituição no estande do Sistema Fecomércio no evento.

O Estande Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC também contou com espaço do Banco do Brasil, Caixa Econômica e Basa que apresentaram seus produtos e serviços ao público que frequentou o evento.

“Nós, do Sistema Comércio, estamos cada vez mais próximos do Juruá. Tivemos investimentos grandes com o Centro de Turismo e Lazer do Sesc em Cruzeiro do Sul, além do Senac Cruzeiro do Sul. Nosso trabalho é em defesa do empresário do comércio de bens, serviços e turismo, e estamos aqui para isso”, salientou o presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC, Leandro Domingos.