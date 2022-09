Feira de Lazer e Gastronomia é realizada no Conjunto Manoel Julião em Rio Branco

Com objetivo de movimentar a economia local, um grupo de moradores do Conjunto Manoel Julião, em Rio Branco, promove neste sábado e domingo, a segunda edição da Feira de Lazer e Gastronomia, que conta com mais de 10 empreendedores locais

A feira é realizada neste final de semana, na Praça Primavera, que fica localizada no Manoel Julião e ocorre das 18h às 22h. Na praça, terá venda de comidas típicas como doces, picanha na chapa, cachorro quente, massas, bolos, tortas, tacacá e churrasquinho. Além disso, haverá brinquedos para a diversão das crianças.