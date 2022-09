Felipe Neto debocha após Neymar confirmar apoio a Bolsonaro

O youtuber Felipe Neto usou suas redes sociais no final da tarde dessa quinta-feira (29), para fazer um post irônico que tem chamado atenção. Alguns minutos após o jogador de futebol Neymar Jr confirmar apoio ao presidente Jair Bolsonaro que tenta a reeleição nas eleições presidenciais que ocorrem em dois dias, o youtuber compartilhou um vídeo da atriz Bruna Marquezine, que declarou voto no ex-presidente Lula.

Para quem não sabe, o craque do PSG compartilhou em seu perfil oficial no Tiktok, um vídeo cantando a música de campanha do chefe do Executivo. Na publicação, Neymar Jr ainda escreveu os números de voto do candidato a reeleição. As imagens rapidamente viralizaram nas redes sociais e foram repercutidas por muitos internautas.

Felipe Neto que faz oposição ao presidente da República, usou seu perfil no Twitter para compartilhar um vídeo da ex-namorada de Neymar, a atriz Bruna Marquezine, sinalizando apoio ao presidenciável do PT. Nas imagens, a atriz faz um L com a mão fazendo referência ao nome de Lula. Na legenda do vídeo, Felipe Neto comentou: “Só deixar isso aqui”.

Nos comentários do post, internautas conjecturaram que se tratava de uma indireta para o atacante da seleção brasileira: “Neymar nem decepcionou, só serve pra jogar bola e se manter calado mesmo”, criticou um internauta. “A capacidade do Neymar Júnior de se sabotar quando tudo parece em paz e as pessoas parecem finalmente dispostas a dar algum apoio é impressionante”, disse outro.

Vale lembrar que no último mês de agosto, Neymar Jr já havia dado indícios de que apoiaria novamente Jair Bolsonaro nas eleições. Durante entrevista do político a um podcast, o atleta mandou entregar uma bola oficial da Copa do Mundo autografada. Quem entregou o presente foi o ator e candidato a deputado federal, Thiago Gagliasso:

“Ai presidente, essa daí [a bola da Copa do Mundo] é assinada pelo Neymar, pessoal lá também te desejou boa sorte! É a bola da Copa, oficial!”, declarou entusiasmado o irmão de Bruno Gagliasso.

Só deixar isso aqui pic.twitter.com/ctLU8ZxaSo — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) September 29, 2022

Neymar grava vídeo com música em apoio ao presidente Jair Bolsonaro:

“Vota, vota e confirma: 22, é Bolsonaro!”