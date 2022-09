Felipe Neto pediu perdão a Dilma por apoio ao impeachment

Felipe Neto teve um encontro com Dilma Rousseff no domingo (25/9) e aproveitou o momento para pedir perdão à ex-presidente. Ele compartilhou um clique da conversa entre os dois no Twitter e aproveitou para reforçar o apoio ao PT nas eleições que ocorrem no próximo domingo (2/10).

“Ontem pude olhar nos olhos da presidenta (sic) Dilma e pedir perdão. Perdão por ter propagado o antipetismo, o discurso golpista e o ódio à esquerda”, escreveu o influenciador.

Ele relatou ainda como a petista reagiu: “O amor que ela me deu em retorno foi algo que nem consigo explicar a vocês. É esse amor que vai vencer dia 2”.

Nos comentários do post, a jornalista e educadora Anielle Franco, irmã da vereadora assassinada Marielle Franco, elogiou o momento. “Que grandioso o que você fez ontem! Vi nos seus olhos a verdade das palavras que disse! Pedir desculpas também é um ato de coragem! E dilmãe é puro amor”, escreveu.

Na noite de domingo, Felipe Neto compartilhou fotos com o candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No Twitter, ele escreveu que “é [a] hora do amor vencer o ódio!” e afirmou que é “Lula 13 no primeiro turno”.

Reunião pop

Lula e Marcelo Freixo (PSB), que concorre ao cargo de governador do Rio de Janeiro, se encontraram com influenciadores, artistas e comunicadores no domingo pela manhã. O candidato do PT compartilhou uma foto do momento que reuniu nomes como Nath Finanças, Tico Santa Cruz e Gregório Duvivier.