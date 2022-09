Fieac e Sindmóveis apresentam mobiliário adquirido para a Sepa

Na manhã desta quinta-feira, 22 de setembro, o presidente da FIEAC, João Paulo de Assis, e o presidente do Sindmóveis, Augusto Nepomucena, realizaram um encontro com empresários do setor moveleiro e autoridades do governo para apresentar o mobiliário administrativo que foi entregue na nova sede da Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa). O evento teve como objetivo mostrar os benefícios do Programa de Compras Governamentais (Comprac), do ponto de vista das indústrias moveleiras acreanas, bem como destacar a qualidade dos produtos fabricados por estas empresas, visando estimular outros órgãos a adotar o mesmo procedimento.

Criado há pouco mais de sete meses, o Comprac vem cumprindo o seu papel de valorizar e incentivar a indústria acreana. Atualmente, seis setores estão beneficiados pelo programa: mobiliário, confecções, panificação, frigoríficos, alimentos em geral e gráfico. Até o momento, o Comprac já garantiu mais de R$ 37 milhões só para as áreas de mobiliário e confecções, sendo estes recursos internalizados pela economia acreana e gerando novos empregos.

De acordo com João Paulo, o Comprac tem uma importância muito grande e fortalece o setor industrial local, que está em formação. “Agradeço ao nosso governador por ter entendido o programa. As empresas do setor moveleiro que estão fazendo parte do Comprac estão capitalizadas, conseguindo trabalhar e melhorar o seu produto. Exalto, ainda, o trabalho do SENAI que desenvolve projetos e toda a parte tecnológica e os transfere para as empresas. Este programa para o setor moveleiro foi pioneiro e, a partir dele, estendeu-se para outros segmentos, como o de confecção e alimentos”, enfatizou o empresário.

Para o presidente do Sindmóveis, Augusto Nepomucena, esta parceria com o governo incentiva as empresas locais a se fortalecerem e a economia do estado a se desenvolver. “Para mim, é uma honra fazer parte de um programa como esse. Eu agradeço muito, em nome de todos os empresários filiados, ao secretário Edivan Maciel por adquirir o mobiliário da sua pasta com as empresas locais. Esta é uma grande conquista para o nosso segmento”, reconheceu.

O secretário Edivan Maciel afirma que os produtos fabricados aqui no estado não perdem em nada para os que são fabricados fora. “A Sepa se sente muito honrada de fazer parte deste processo de desenvolvimento a partir da indústria moveleira. Desejo que este movimento que está sendo feito aqui sirva de estímulo e referência para que os negócios do Acre prosperem cada vez mais”, finalizou.

Editais abertos – O secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanípal Mesquita, informou que o Comprac veio para ficar e que o Governo irá ampliar cada vez mais o escopo de produtos. Anunciou, ainda, que o edital para credenciamento de empresas do setor moveleiro foi prorrogado e, também, que ainda está aberto o edital para o setor de confecções, cujas empresas estão a todo vapor trabalhando para a entrega de uniformes escolares.

“E, no próximo dia 26 de setembro, será liberado o edital para o setor das indústrias gráficas. Também a indústria de produtos alimentares está sendo beneficiada, as empresas já estão se cadastrando para, futuramente, atender as diversas demandas do governo. Queremos ampliar para mais segmentos industriais, como a construção civil e pavimentação. Nosso objetivo é avançar cada vez mais”, concluiu ele.