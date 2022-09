Filhas de Vampeta pedem prisão do pai por falta de pagamento de pensão

As filhas do ex-jogador Vampeta entraram com um pedido na Justiça de prisão do pai por falta de pagamento de pensão alimentícia por dois meses. As jovens estão com 19 e 21 anos atualmente. As informações são do g1.

No caso que corre em Barueri, as parcelas variam de R$ 8.463 a mais de R$ 12 mil e estavam em atraso desde o dia 8 de setembro de 2018. Outra ação, de dezembro de 2018 e que também corre em Barueri, cobra R$ 495 mil em dívidas alimentícias. Na época, deveriam ser pagos mais de R$ 61 mil.

O ex-jogador ofereceu, neste ano, um apartamento avaliado em R$ 650 mil para quitar esta dívida. Entretanto, outra ex-mulher de Vampeta estaria morando no local, fazendo com que a proposta não fosse aceita.

A defesa das filhas pediu que a Justiça encaminhe um documento para a rádio Jovem Pan, onde o ex-volante presta serviço, para que a dívida seja descontada de seu salário até atingir o valor devido total.

A escola que as jovens frequentaram quando crianças também está com um processo contra Vampeta, em que cobra mais de R$ 294 mil em mensalidades, custas processuais, correção monetária e juros. Neste caso, não cabe mais recurso e o ex-jogador precisa cumprir a sentença.